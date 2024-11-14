Общество

«Высокая клещевая опасность»: Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в области в 2024 году

Управление Роспотребнадзора по Псковской области подвело итоги сезона активности клещей в регионе в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: erik-karits-2093459 / freepik

Псковская область считается регионом с высокой клещевой опасностью.

Первый случай присасывания клеща в 2024 году был зарегистрирован 19 марта. С начала сезона в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 2 534 человека, что не превышает среднемноголетние данные.

В 2024 году присасывания в основном происходили на территории Псковского района, а также городов Пскова и Великих Луки.

С начала сезона в лабораториях и медицинских организациях исследовано 1 973 клеща, в том числе снятых с пострадавших – ­1 960, из природных биотопов – 13.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 1,2 %;

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,1 %;

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,3 %;

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,7 %.

С начала сезона зарегистрировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей. Зафиксировано 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе двух у детей.

В 2024 году акарицидные обработки проведены на площади 695 581 гектаров, в том числе в ЛОУ – 190 008 гектаров. План по акарицидным обработкам выполнен. Случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, и присасывания клещей в детских летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

В Псковской области против клещевого вирусного энцефалита привито 1 376 жителей, в том числе детей – 135.

Ревакцинировано 1 887 человек, в том числе детей – 92.

Осень – наиболее благоприятное время для начала проведения иммунизации. Если начать курс прививок сейчас, то он пройдет не по ускоренной, а по стандартной схеме, состоящей из двух прививок, выполняемых с интервалом 5–7 месяцев.

Первую прививку рекомендуется делать в октябре – декабре, а вторую – в марте – апреле, то есть до сезонной активности клещей. Через год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года.

Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства.