Общество

Видеолекторий «Потягнем за Отечество!» состоялся в Пскове

Видеолекторий «Потягнем за Отечество!», организованный Псковским региональным отделением РВИО, состоялся в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С видеообращением перед гостями мероприятия выступил губернатор Псковской области, председатель попечительского совета Псковского регионального отделения РВИО Михаил Ведерников.

«Часто говорят, что герои живы памятью потомков. Эта фраза подчеркивает наш долг перед теми, кто дал нам возможность жить в сильной, богатой и независимой стране. Важно помнить и то, что память о героических предках меняет всех нас, позволяет увидеть ценность в обыденном, осознать ответственность за переданное нам наследие. Эти знания помогают нам стать ближе к лучшим из лучших, перенять их принципы и ценности, стать частью и продолжением их истории. Для этого мы и делаем большую образовательную программу, которая включает в себя лекции, видео и фотоматериалы. Первый такой цикл некоторые из вас уже слышали, когда мы говорили о ратной славе Псковской земли. Возможно, какие-то герои даже стали вашими личными примерами для подражания. Наша тысячелетняя история - неисчерпаемый источник. Сегодня вы ознакомитесь с материалами, подготовленными Российским военно-историческим обществом. Увидите уникальные кадры. Желаю вам найти в этих историях свое вдохновение, которое еще долгие годы будет направлять ваш личный и профессиональный рост, ведь, как сказал наш президент, народ без памяти не имеет будущего. А у нас оно точно есть», – сказал Михаил Ведерников.

Основным докладчиком выступил председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Напомним, Михаил Ведерников подготовил и опубликовал лекцию на тему ратной славы Псковской земли. Видеозапись выступления размещена 6 октября в Telegram-канале политика. С данной лекцией глава региона выступил перед военнослужащими, дружинниками, студентами и юнармейцами.

В первой части лекции рассказывается о многовековой истории Псковской земли, русских дружинах, Ледовом побоище, Александре Невском, князе Довмонте и укреплении обороны Пскова. Как отметил Михаил Ведерников, «по оценкам историков, Псков осаждали 123 раза», а «в период с X по XVI вв. Псков воевал каждые 30 лет».