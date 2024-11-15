Общество

Десятиклассники в Пскове попробовали себя в роли судебных приставов

Для учащихся 10 класса лицея №4 в Пскове состоялась экскурсия в управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП.

Фотографии: УФССП РФ по Псковской области

Ребята получили возможность погрузиться в мир правосудия и узнать о важной роли судебных приставов.

Начальники профильных отделов рассказали о своей работе, поделившись интересными фактами и нюансами своей профессии. В ходе экскурсии школьники стали участниками интерактивных игр, где они не только узнали о работе судебных приставов, но и погрузились в мир органов принудительного исполнения, узнали больше о работе судебных приставов.

Например, перед тем как попасть в зал суда, ребята встретились с судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС). Сотрудник объяснил, что его задача — обеспечить порядок во время судебного заседания и проверить всех участников процесса. Он подробно рассказал о процедурах, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности.

Учащиеся в роли судебного пристава по ОУПДС начали проверку. Они внимательно осмотрели зал, убедились, что все места для зрителей заняты, а участники процесса готовы к заседанию. Пристав напомнил о важности соблюдения тишины и уважения к суду. Затем начался сам судебный процесс. Учащиеся выступили в различных ролях: кто-то стал судьей, кто-то — секретарем судьи, кто-то — судебным приставом-исполнителем, кто-то должником, а кто-то взыскателем. Они обсуждали вымышленное дело, используя полученные знания о правовых нормах и процедурах. Особенно впечатлило их знакомство с работой судебного пристава-исполнителя и мерами, которые применяются к должникам.

Однако наибольшее восхищение у ребят вызвало вооружение, которое используют сотрудники, а также процесс дактилоскопической и геномной регистрации лиц, отметили в службе. Дознаватель Надежда Степанова разъяснила порядок проведения данных процедур, а также провела с желающими дактилоскопирование, применив специальные средства (краска для дактилоскопирования, лоток и валик для раскатки краски).

Экскурсия в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области была полезным и познавательным мероприятием, которое позволило потенциальным кандидатам наглядно увидеть работу органов принудительного исполнения и глубже понять их роль в обществе, подытожили в ведомстве.