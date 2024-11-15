Общество

Школьников познакомили с производством обуви на фабрике «Псков-Полимер»

В рамках проекта «День с предпринимателем» на фабрике «Псков-Полимер» состоялась встреча со студентами и школьниками из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Просветительский проект «День с предпринимателем» создан в рамках трека Росмолодёжь. Бизнес для популяризации молодёжного предпринимательства в России, знакомства молодежи с механикой построения бизнеса «изнутри», а также для мотивации к открытию собственного дела.

Участники проекта получили возможность не просто познакомиться с производством обуви, но и погрузиться в мир обувной промышленности и узнать все секреты процесса изнутри.

Во время экскурсии ребята смогли увидеть весь цикл производства: от подготовки сырья и материалов до готовой продукции. Они посетили цеха ЭВА и прямого прилива, а также оценили масштабы складов «Псков-Полимер».