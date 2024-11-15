Общество

Около 50 млн рублей выделят на капремонт Вернявинской школы в Палкинском районе

Около 50 млн рублей выделят на капремонт Вернявинской средней школы в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Жители деревни Вернявино Палкинского района попросили оказать содействие в проведении капремонта Вернявинской средней школы. Соответствующая заявка Министерством просвещения России уже одобрена. На эти цели регион получит около 50 млн рублей.

Глава региона поручил уже в этом году не затягивать с проведением конкурсных процедур, чтобы в следующем году как можно быстрее приступить к ремонтным работам. Особое внимание Михаил Ведерников обратил на необходимость обеспечить строительный контроль на всех этапах реализации проекта.

Вопрос о ремонте школы губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову задали на личном приеме граждан, который организовали по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. Всего за помощью в решении важных для жителей муниципалитетов вопросов обратились 9 заявителей.

На личном приеме граждан также решены вопросы по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных граждан в Островский центр специального образования №2, а также по замене ограждения в детском саду №11 «Буратино» города Невель.