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Общество

Игровая площадка появится в порховском селе Павы

15.11.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Игровая площадка в центральном парке села Павы Порховского муниципального округа и спортивная площадка в деревне Лющик Бежаницкого муниципального округа появятся в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Оба проекта прошли конкурсный отбор в Минсельхозе России. Федеральное финансирование на обустройство этих общественных пространств будет выделено в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Вопросы об установлении площадок губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову задали на личном приеме граждан, который организовали по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. Всего за помощью в решении важных для жителей муниципалитетов вопросов обратились 9 заявителей.

Теги: #площадка
Источник: Псковская Лента Новостей
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