Общество

Эксперты телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» станут почетными гостями юбилейного сезона Мисс Псков

Популярные члены жюри из ТВ-программы «Ну-ка, все вместе!» посетят Псков и станут почетными гостями юбилейного 20-го сезона фестиваля «Мисс Псков». Звёздным гостями станут Алексей и Мария Дорохины. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы конкурса «Мисс Псков»

Алексей Дорохин – уже полковник в запасе, его жена Мария служит в третьем управлении МЧС. Они являются сотрудниками ансамбля центра «Лидер» МЧС России и уже не первый сезон выступают в роли экспертов в шоу «Ну-ка, все вместе!».

Специально для юбилейного шоу они приготовили премьеру песни «Женщины России», которая прозвучит впервые в Пскове.