Общество

Пристройку к Кузнецовской школе в Себежском районе возводят с отставанием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита проконтролировал строительство пристройки на 250 мест к Кузнецовской средней школе в Себежском районе, сообщается в его Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В двухэтажном здании пристройки подрядная организация проводит подготовительные работы перед запуском котельной и отопительных приборов, также продолжаются монтаж фасада, устройство инженерных сетей.

Работы ведутся с отставанием – недостаточно рабочей силы и материалов.

«Подрядчик пообещал сделать всё, чтобы нагнать график. Сегодня работает 23 человека, полагаю, что обычно меньше. Объект непростой, работы предстоит много. Главное, чтобы все оперативно выполняли свои задачи – тогда есть шанс минимизировать риски. Контролируем в ручном режиме», - сообщил Михаил Ведерников.