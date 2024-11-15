Общество

2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог

Скорее всего, 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«2024 год, скорее всего, станет самым теплым», - сказал Кокорин.

По его словам, это связано с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года.

На данный момент самым жарким за всю историю метеонаблюдений считается 2023 год, когда действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев, пишет РИА «Новости».

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.