Порядок действий при возгорании автомобиля напомнили в МЧС

Порядок действий при возгорании в автомобиле напомнили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС по Псковской области
Автомобиль сочетает в себе всевозможные легковоспламеняющиеся материалы: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, что способствует полному выгоранию машины за 4-6 минут.
ГУ МЧС по Псковской области напомнили автовладельцам:
Если локализовать очаг возгорания с помощью подручных средств тушения не удалось, незамедлительно звони по номеру телефона «101» или «112».