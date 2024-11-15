Общество

Порядок действий при возгорании автомобиля напомнили в МЧС

Порядок действий при возгорании в автомобиле напомнили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС по Псковской области

Автомобиль сочетает в себе всевозможные легковоспламеняющиеся материалы: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, что способствует полному выгоранию машины за 4-6 минут.

ГУ МЧС по Псковской области напомнили автовладельцам:

в машине обязательно наличие исправного огнетушителя с действующим сроком годности;

держи огнетушитель в салоне, в легкодоступном месте;

будь внимателен во время вождения: возгоранию предшествуют появление дыма, запах горелой проводки или резины в салоне.

Если локализовать очаг возгорания с помощью подручных средств тушения не удалось, незамедлительно звони по номеру телефона «101» или «112».