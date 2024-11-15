Общество

17 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября, который выпал в этом году на 17 ноября. День памяти был объявлен в октябре 2005 года резолюцией (A/RES/60/5) Генеральная Ассамблея ООН. О мерах предосторожности для недопущения трагедий на дорогах сообщили в управлении госавтоинспекции Псковской области.

Видео: Telegram-канал управления госавтоинспекции Псковской области

«В целях недопущения трагедий на дорогах участники дорожного движения должны понять, что именно от вашего поведения на проезжей части, от действий за рулем зависит не только собственная жизнь, но и жизнь, и здоровье других людей!» - сообщили в управления госавтоинспекции Псковской области.