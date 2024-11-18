Общество

19% псковичей проведут новогодние каникулы на работе — опрос

4 из 10 псковичей проведут новогодние каникулы дома, а каждый пятый — на работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

37% псковичей проведут большую часть новогодних каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

5% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 4% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 3% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

19% псковичей будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (25 и 10% соответственно). Среди псковичей до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (24%), а также поедет в гости (8%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (41%). Чем старше псковичи, чем чаще они выбирают поездку по России (среди горожан до 35 лет таких 1%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 7%).