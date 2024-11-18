Общество

Ужин в трех сценах «Только по любви» состоится в псковском ресторане «Гельдт»

Уникальный театральный вечер для гурманов пройдет в субботу, 23 ноября, в ресторане «Гельдт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ресторана.

23 ноября команда профессиональных актеров «Театр историй» (Москва) во второй раз представит в стенах ресторана уникальный гастро-театральный проект – для тех, кто хотел бы провести вечер субботы в классной атмосфере ярких эмоций и итальянских страстей.

Герои спектакля ссорятся, мирятся, бурно выясняют отношения, но все, что они делают – они делают исключительно по любви! Посетители увидят авторскую интерпретацию произведения «Риск» известного итальянского комедиографа и драматурга Эдуардо де Филиппо, в центре которой – история из жизни одной неаполитанской семьи.

А также режиссерскую инсценировку по оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь», герои которой весьма чопорны и сдержаны на контрасте с эмоциональными итальянцами.

Гости в полной мере смогут оценить широту и открытость русской души в третьей сцене спектакля, где разыграется сюжет из пьесы Чехова «Медведь».

Спектакль-ужин в трех сценах «Только по любви» – новое направление в мире досуга, отмечают в заведении.

«Во время спектакля вы не только наслаждаетесь отменным меню от шефа! Главная особенность этого вечера – вовлечение в спектакль гостей! Поэтому, если вы всегда хотели попробовать себя в роли актера, вам точно нужно успеть купить билет – отличное настроение и незабываемые впечатления гарантированы!» - сообщили в ресторане.

Театральный бардак по-итальянски – это легкие непредсказуемые интересные истории с неожиданным финалом. Всех гостей ждут бокал итальянского игристого, великолепные закуски и горячие блюда, а также живое музыкальное сопровождение, которое традиционно звучит в антракте и обрамляет спектакли «Театр историй».

Стоимость с одного человека составляет 7000 рублей. Начало в 19.00

Подробности и бронь по телефону: 33-17-07.

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