Житель Бежаницкого округа погиб в ходе СВО

Житель Бежаницкого муниципального округа Николай Асташев погиб в ходе специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации округа.
Фото: администрация Бежаницкого округа
«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб житель нашего района Асташев Николай Викторович», - сказали в администрации.
Отпевание состоится 24 ноября в 11:00 в часовне посёлка Бежаницы.
«Выражаем соболезнования родным и близким Асташева Николая Викторовича», - заключили в администрации.