Общество

Николай Козловский: Налоговая служба – одна из наиболее значимых структур госуправления

С Днём работника налоговых органов Российской Федерации бывших и действующих сотрудников налоговой поздравил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Налоговая служба – одна из наиболее значимых структур государственного управления, основная составляющая финансовой стабильности и экономической безопасности нашего государства, Псковской области и города Великие Луки. Своей эффективной, ответственной работой сотрудники налоговых органов вносят существенный вклад в обеспечение планомерного и своевременного пополнения бюджетов всех уровней, способствуя успешной реализации национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ на благо наших граждан», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Он также отметил высокий профессионализм сотрудников налоговой службы, внимательный и неравнодушный подход к делу, принципиальность при осуществлении служебной деятельности, которые позволяют им с честью выполнять все поставленные перед ними задачи государственной важности, создавать необходимые условия для повышения уровня собираемости налогов, улучшения налоговой дисциплины.

Николай Козловский выразил уверенность в том, что и в дальнейшем налоговая служба будет эффективно проводить мероприятия по контролю своевременности уплаты налогов, обеспечивать корректность начислений и строгое соблюдение налогового законодательства, внедрять новые сервисы и широко применять информационные технологии для сбережения времени налогоплательщиков.

«Сердечно благодарю вас за преданность избранному делу и ответственный труд на благо Отечества и нашего города, выражаю искреннюю признательность ветеранам налоговых органов за пример самоотдачи при исполнении служебного долга. От всей души желаю всем работникам и ветеранам налоговой службы крепкого здоровья, счастья и благополучия, сил и энергии для новых профессиональных достижений, мира и добра!» - подытожил свое поздравление глава южной столицы.