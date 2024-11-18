Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: семейные завтраки
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
читатели, писатели и графоманы в провинции
Третий этап Муниципальная реформа
За мусор надо платить
«Легкая кухня»: творожная запеканка
«Истфакт» Ленин в Пскове
От стекляшки до «чебурашки»
Потягнем за Отечество!
чистый русский
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Дело табак
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 18.11.2024 15:020 Главную ель на Октябрьской площади в Пскове планируют установить 7 декабря 21.11.2024 17:290 19% псковичей проведут новогодние каникулы на работе — опрос 21.11.2024 17:230 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2. ВИДЕО 21.11.2024 17:150 Игорь Дитрих: Слабовидящие люди очень сильны духом 21.11.2024 16:360 Почти 80% жителей региона не курят — Псковстат 21.11.2024 16:220 Николай Козловский: Налоговая служба – одна из наиболее значимых структур госуправления
 
 
 
Самое популярное 17.11.2024 13:461 Тело пропавшего подростка из Великих Лук нашли на 13-й день поисков 14.11.2024 19:174 Интерактив: Голый беглец 14.11.2024 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове 15.11.2024 16:1311 Бедные псковичи 20.11.2024 17:501 Громкий хлопок обеспокоил псковичей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Елена Лунгу о «Псковском гектаре», преображении города и проблемах избирателей 

21.11.2024 15:14|ПсковКомментариев: 0

Минувшая сессия Псковского областного Собрания депутатов получилась очень насыщенной. Депутат по округу №2, член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о работе регионального парламента и об актуальных проблемах избирателей. 

 

— Вы и ваши коллеги рассмотрели большое количество актуальных законопроектов. По итогам сессии расширен перечень специальностей для получения «Псковского гектара». Право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков теперь имеют не только медики и фармацевты. Как вы считаете, стал ли «Псковский гектар» подспорьем для привлечения медицинских кадров на село? Есть ли позитивная динамика?

— Эта программа была введена еще в конце 2019 года для медработников и пока, мне кажется, ещё не смогла показать свою эффективность. На последней сессии мы расширили перечень специальностей, которые могут воспользоваться «Псковским гектаром». У нас острая нехватка кадров не только в здравоохранении, но и в образовании, в сельском хозяйстве, любыми путями мы привлекаем людей. Земельные участки будут предоставлять пять муниципалитетов. С моей точки зрения, причина недостаточного интереса к программе среди медработников в том, что молодые специалисты хотят иметь рядом инфраструктуру, детские сады, дороги. Должен быть какой-то изначальный капитал для строительства. Ведение сельского хозяйства требует времени, а врачам надо заниматься множеством других дел, осваивать новые технологии, постоянно обучаться. Возможно, программа могла быть более популярна среди людей старшего возраста, которые хотят сменить жизнь в мегаполисе на чистый воздух. Я пока не увидела, чтобы «Псковский гектар» сработал на медиках. Сейчас перечень профессий расширили, и я надеюсь, что программа всё-таки сможет привлечь кадры в наш регион.

— Важный вопрос минувшей сессии — ситуация с ТКО. Ваши коллеги-депутаты высаживали десант на месте строительства экотехнопарка. Вопрос рассматривался на сессии. На все ли вопросы депутатов нашлись ответы у представителей правительства области? Есть ли обращения по поводу проблем с вывозом ТКО в вашем округе после смены регоператора?

— На Новый год и летом все мы столкнулись с «мусорным коллапсом». Летом было очень жарко, все условия для антисанитарии. Люди боялись грызунов, боялись инфекций. Проблема решилась благодаря решению нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова – он мгновенно смог переломить ситуацию, был инициатором смены регионального оператора. А мы поддержали его в решении о смене регионального оператора. Сейчас это «Экогрупп», ситуация немножко наладилась. Мои коллеги посетили строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе. Они всё осмотрели, беседовали, задавали всевозможные вопросы, на которые получили ответы и обещание в полном объеме сортировать и утилизировать до 250 тонн ТКО в год. Пусконаладочные работы начнутся в первом квартале 2025, как нам обещали. Все идет согласно графику.

— Ваша деятельность в округе. Территория достаточно обширная: район Запсковья и ДЭУ. За последние годы на этих территориях произошли ощутимые изменения, я говорю о ремонтах дорог, дворов, создании ФОКОТов. Ваши избиратели чувствуют положительные изменения? Как вы получаете обратную связь от избирателей?

— Мой округ - это историческая часть города. Естественно, там есть проблемы, особенно в сфере ЖКХ, дорог, как и везде. Но если сравнивать с тем, что было три года назад, очень преобразился мой округ. Начнем с дорог. Все мы помним улицу Леона Поземского. Там прошла полная реконструкция дороги с заменой ливневых канализаций. Всё было непросто, ведь это историческая часть города. Реконструкция проспекта Энтузиастов, тоже работа с ливневой канализацией. Там её вообще не существовало. Улица Труда отремонтирована, оборудована современными остановками, разметкой, пешеходными переходами. Сейчас едешь и любуешься Псковом. Сделана реконструкция перекрестков, установлены светофоры новые, благоустроены общественные пространства. Построен парк на реке Милевка, это излюбленное место не только жителей микрорайона, приезжают с других концов города. Там спортивные комплексы, дорожки, уток покормить можно. В округе появился скейт-парк. Город преображается.

— Сохраняете ли мотивацию к продолжению депутатской работы? Интересна ли вам эта деятельность? Планируете продолжать?

— Конечно, эта деятельность мне интересна. Я всегда открыта для своих избирателей. Ко мне обращаются по многим вопросам. Учитывая мою профессию, естественно, с медицинскими проблемами в том числе. Я стараюсь решать проблемы жителей округа, вникать в проблемы, отстаивать интересы своих избирателей. Я стараюсь делать все возможное, чтобы в моем округе жилось комфортно.

Беседовал Александр Савенко

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Лунгу Елена Сергеевна депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В последнее время в российском законодательстве резко увеличилось количество различных запретов. Ограничивают ли эти запреты вашу жизнь?
В опросе приняло участие 193 человека
21.11.2024, 17:430 О тайном смысле пушкинской фразы «Весь ваш яблочный пирог» узнали гости на именинах «Михайловского» в Пскове 21.11.2024, 17:290 19% псковичей проведут новогодние каникулы на работе — опрос 21.11.2024, 17:230 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2. ВИДЕО 21.11.2024, 17:200 «Органные легенды Европы» прозвучат в Пскове 24 ноября
21.11.2024, 17:150 Игорь Дитрих: Слабовидящие люди очень сильны духом 21.11.2024, 17:110 ЦБ обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тысяча рублей 21.11.2024, 17:020 Токсичные осколки 21.11.2024, 16:590 Почти два миллиона рублей перевели жители Пскова мошенникам за неделю
21.11.2024, 16:480 Волейболисты псковской «Бригантины» вышли в финал «Кубка федерации» 21.11.2024, 16:360 Почти 80% жителей региона не курят — Псковстат 21.11.2024, 16:310 Валентина Понизовская о главном в работе, планах и плюсах муниципальной реформы 21.11.2024, 16:240 Пскович случайно убил знакомую и предстанет перед судом
21.11.2024, 16:220 Николай Козловский: Налоговая служба – одна из наиболее значимых структур госуправления 21.11.2024, 16:120 До -2 градусов прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2024, 16:080 Паёк для пациента 21.11.2024, 15:590 Бизнес на максимум: GigaChat MAX открывает новые возможности для роста эффективности компаний 
21.11.2024, 15:530 80-летие областной организации Всероссийского общества слепых отметили в Пскове 21.11.2024, 15:420 Баню на улице Конной в Пскове закрывали на реорганизацию – администрация 21.11.2024, 15:400 Дома псковичей становятся умнее — МегаФон 21.11.2024, 15:360 Драму-вестерн «Лютый» покажет в Пскове театр из Казахстана
21.11.2024, 15:322 Шалаш Ленина горел в Ленобласти 21.11.2024, 15:140 Елена Лунгу о «Псковском гектаре», преображении города и проблемах избирателей  21.11.2024, 15:080 «Надежды России» в Великих Луках соберут около 700 лучников  21.11.2024, 14:541 Институт Пушкина назвал слово 2024 года
21.11.2024, 14:500 Проекты благоустройства для округов представили на «Хакатоне» в Пскове  21.11.2024, 14:370 «Росгосстрах» запускает новую платформу для онлайн-продаж и взаимодействия со страхователями 21.11.2024, 14:360 Пропавший в Пскове подросток в серых джинсах найден живым 21.11.2024, 14:340 Наталья Мельникова рассказала об ожидаемом периоде выплаты пенсии в Совфеде
21.11.2024, 14:240 В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе 21.11.2024, 14:061 Страдающего шизофренией псковича лишили водительского удостоверения 21.11.2024, 13:540 В Роспотребнадзоре заявили о завершении процесса импортозамещения продуктов 21.11.2024, 13:430 Обязательное распределение медиков поможет перекрыть кадровый дефицит — Елена Лунгу
21.11.2024, 13:321 Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы 21.11.2024, 13:230 «Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ? 21.11.2024, 13:121 Мастер производства в Псковской области получила перелом на работе 21.11.2024, 13:090 Стрельцы, купец Поганкин и подвиг партизана Чеховича: Псковский музей покажут на «РЕН-ТВ»
21.11.2024, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне 21.11.2024, 12:530 Сбер: Жители СЗФО стали чаще «улыбаться» при совершении покупок 21.11.2024, 12:490 Вспышка внебольничной пневмонии негативно сказалась на темпах вакцинации — Елена Лунгу 21.11.2024, 12:442 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube?
21.11.2024, 12:411 Армен Мнацаканян: Нужен мощнейший аудит всей системы ЖКХ 21.11.2024, 12:310 Суд по делу о жестоком избиении щенка Катыша стартует в Порхове 26 ноября 21.11.2024, 12:280 Два автомобиля столкнулись на съезде с Ольгинского моста в Пскове 21.11.2024, 12:180 Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владиславу Иванову открыли на псковской школе
21.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Лунгу 21.11.2024, 12:030 Работница «Пятерочки» в Псковской области получила травму на рабочем месте 21.11.2024, 12:001 Псковский медиафорум: на передовой информационных баталий 21.11.2024, 11:560 Острович подстрелил собутыльника и отправился в тюрьму на три года
21.11.2024, 11:500 «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне 21.11.2024, 11:360 Ужин в трех сценах «Только по любви» состоится в псковском ресторане «Гельдт» 21.11.2024, 11:270 Житель Бежаницкого округа погиб в ходе СВО 21.11.2024, 11:260 Переходящую дорогу на зеленый свет женщину сбили в Великих Луках
21.11.2024, 11:220 Т1 Цифровая академия и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БПЛА 21.11.2024, 11:180 Псковский музей представил «Архангела» Николая Рериха в Эрмитаже 21.11.2024, 11:140 Михаил Ведерников: Налоговая служба – фундамент финансовой стабильности  21.11.2024, 11:020 Псковичка попалась на краже одежды и косметики
21.11.2024, 10:550 Блогер-медик из Великих Лук примет участие в романтическом телешоу  21.11.2024, 10:510 Ремонтирующего общежитие в Себеже подрядчика признали недобросовестным 21.11.2024, 10:380 Пскович украл три велосипеда и предстанет перед судом 21.11.2024, 10:260 Исполнилось 100 лет со дня рождения археолога Валентина Седова
21.11.2024, 10:230 Великолучан предупредили о кратковременном включении электросирен 21.11.2024, 10:130 Цифровая зрелость 21.11.2024, 10:130 Спектакль «Евгений Онегин» показали в Великих Луках студенты университета кинематографии 21.11.2024, 10:040 Тротиловую шашку нашли на клумбе в Великих Луках
21.11.2024, 09:590 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2 21.11.2024, 09:410 Научная конференция «И в труде, и в бою» пройдет 21 ноября в Великих Луках 21.11.2024, 09:400 Пушкинский заповедник экспонирует свои новые приобретения 21.11.2024, 09:281 Шел в Европу, попал в ЦВСИГ
21.11.2024, 09:200 Православная церковь отмечает Собор Архангела Михаила 21 ноября 21.11.2024, 08:500 «Олимпийский диктант» завершили почти 300 онлайн-участников 21.11.2024, 08:200 В Пушкиногорском районе обновили дороги и освещение в деревне Исса 21.11.2024, 08:081 Серый рынок смартфонов в России вырос на 30%
21.11.2024, 07:300 Россия отмечает День военной присяги 21 ноября 21.11.2024, 07:000 Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября 20.11.2024, 23:561 В детских сосисках «Великолукского мясокомбината» обнаружили мясной клей 20.11.2024, 23:441 Медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира». ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru