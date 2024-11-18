Общество

Елена Лунгу о «Псковском гектаре», преображении города и проблемах избирателей

Минувшая сессия Псковского областного Собрания депутатов получилась очень насыщенной. Депутат по округу №2, член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о работе регионального парламента и об актуальных проблемах избирателей.

— Вы и ваши коллеги рассмотрели большое количество актуальных законопроектов. По итогам сессии расширен перечень специальностей для получения «Псковского гектара». Право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков теперь имеют не только медики и фармацевты. Как вы считаете, стал ли «Псковский гектар» подспорьем для привлечения медицинских кадров на село? Есть ли позитивная динамика?

— Эта программа была введена еще в конце 2019 года для медработников и пока, мне кажется, ещё не смогла показать свою эффективность. На последней сессии мы расширили перечень специальностей, которые могут воспользоваться «Псковским гектаром». У нас острая нехватка кадров не только в здравоохранении, но и в образовании, в сельском хозяйстве, любыми путями мы привлекаем людей. Земельные участки будут предоставлять пять муниципалитетов. С моей точки зрения, причина недостаточного интереса к программе среди медработников в том, что молодые специалисты хотят иметь рядом инфраструктуру, детские сады, дороги. Должен быть какой-то изначальный капитал для строительства. Ведение сельского хозяйства требует времени, а врачам надо заниматься множеством других дел, осваивать новые технологии, постоянно обучаться. Возможно, программа могла быть более популярна среди людей старшего возраста, которые хотят сменить жизнь в мегаполисе на чистый воздух. Я пока не увидела, чтобы «Псковский гектар» сработал на медиках. Сейчас перечень профессий расширили, и я надеюсь, что программа всё-таки сможет привлечь кадры в наш регион.

— Важный вопрос минувшей сессии — ситуация с ТКО. Ваши коллеги-депутаты высаживали десант на месте строительства экотехнопарка. Вопрос рассматривался на сессии. На все ли вопросы депутатов нашлись ответы у представителей правительства области? Есть ли обращения по поводу проблем с вывозом ТКО в вашем округе после смены регоператора?

— На Новый год и летом все мы столкнулись с «мусорным коллапсом». Летом было очень жарко, все условия для антисанитарии. Люди боялись грызунов, боялись инфекций. Проблема решилась благодаря решению нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова – он мгновенно смог переломить ситуацию, был инициатором смены регионального оператора. А мы поддержали его в решении о смене регионального оператора. Сейчас это «Экогрупп», ситуация немножко наладилась. Мои коллеги посетили строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе. Они всё осмотрели, беседовали, задавали всевозможные вопросы, на которые получили ответы и обещание в полном объеме сортировать и утилизировать до 250 тонн ТКО в год. Пусконаладочные работы начнутся в первом квартале 2025, как нам обещали. Все идет согласно графику.

— Ваша деятельность в округе. Территория достаточно обширная: район Запсковья и ДЭУ. За последние годы на этих территориях произошли ощутимые изменения, я говорю о ремонтах дорог, дворов, создании ФОКОТов. Ваши избиратели чувствуют положительные изменения? Как вы получаете обратную связь от избирателей?

— Мой округ - это историческая часть города. Естественно, там есть проблемы, особенно в сфере ЖКХ, дорог, как и везде. Но если сравнивать с тем, что было три года назад, очень преобразился мой округ. Начнем с дорог. Все мы помним улицу Леона Поземского. Там прошла полная реконструкция дороги с заменой ливневых канализаций. Всё было непросто, ведь это историческая часть города. Реконструкция проспекта Энтузиастов, тоже работа с ливневой канализацией. Там её вообще не существовало. Улица Труда отремонтирована, оборудована современными остановками, разметкой, пешеходными переходами. Сейчас едешь и любуешься Псковом. Сделана реконструкция перекрестков, установлены светофоры новые, благоустроены общественные пространства. Построен парк на реке Милевка, это излюбленное место не только жителей микрорайона, приезжают с других концов города. Там спортивные комплексы, дорожки, уток покормить можно. В округе появился скейт-парк. Город преображается.

— Сохраняете ли мотивацию к продолжению депутатской работы? Интересна ли вам эта деятельность? Планируете продолжать?

— Конечно, эта деятельность мне интересна. Я всегда открыта для своих избирателей. Ко мне обращаются по многим вопросам. Учитывая мою профессию, естественно, с медицинскими проблемами в том числе. Я стараюсь решать проблемы жителей округа, вникать в проблемы, отстаивать интересы своих избирателей. Я стараюсь делать все возможное, чтобы в моем округе жилось комфортно.

Беседовал Александр Савенко