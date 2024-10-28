Недвижимость

Перечень специальностей для получения «псковского гектара» расширили депутаты

Расширение перечня специальностей, работа по которым дает право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласовали псковские депутаты на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По предложениям органов местного самоуправления скорректирован перечень муниципальных образований, в которых земельные участки могут быть предоставлены в пользование при условии работы граждан по основному месту работы в таких муниципальных образованиях. В предлагаемый проектом перечень в качестве пилотных вошли пять муниципальных образований: Куньинский район, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский, Усвятский муниципальные округа.

Пилотные территории определены для реализации программы «псковский гектар».



Сейчас участки на таких условиях могут получить специалисты, имеющие высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование. Поскольку в регионе имеется дефицит кадров не только в сфере здравоохранения, но и в сферах образования, сельского хозяйства, общественного питания и торговли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, природных ресурсов и экологии, спорта, туризма, промышленного производства, культуры и искусства, строительной сфере, швейном производстве, проектом предлагается значительно расширить перечень специалистов. Также отмечается, что воспользоваться нормой закона можно будет один раз в одном муниципальном образовании.