Общество

Институт Пушкина назвал слово 2024 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер», сообщили в пресс-службе института.

«В преддверии Дня словарей и энциклопедий Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово "Пушкин"», - говорится в сообщении.

Слово года выбирается на основе анализа различных источников информации, включая СМИ, соцсети и другие платформы. Оно отражает ключевые тенденции и события, важность и актуальность явлений, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2024 году. По мнению экспертов института, 2024 год по праву можно считать годом Пушкина. Так, статистика поисковых запросов демонстрирует устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов имени «Пушкин» в поисковой строке превысило 10 млн.

Помимо «Пушкина», эксперты выделили еще четыре ключевых слова года: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

Активизация слова «семья» во многом обусловлена тем, что 2024 год был объявлен Годом семьи в России, отмечается в сообщении. Словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» держатся в топе популярных слов медиа- и интернет-коммуникации с ноября 2022 года. Скачок в употреблении слова «выборы» связан с общественным вниманием к двум ключевым событиям 2024 года: выборам президента России и президентским выборам в США. А слово «квадробер» чаще всего предлагали участники народного голосования. «В отличие от других слов-кандидатов, оно отличается безусловной новизной и взрывным ростом популярности: к примеру, в августе было задано около 400 тыс. запросов с этим словом, а в октябре - уже более 2 млн», - уточнили в институте.

«Сегодня Пушкин - полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады», - отметил и. о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Слово года в науке институт назовет на IV Конгрессе молодых ученых, пишет ТАСС.

«Акция "Слово года" развивается: в этом году Институт Пушкина совместно с официальным порталом Десятилетия науки и технологий Наука.рф инициировали новый совместный спецпроект - "Слово года в науке". На Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 27 по 29 ноября, будут объявлены результаты исследования о главных тенденциях в научном словоупотреблении», - говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперты института проведут специализированный опрос среди представителей ведущих отечественных научных организаций и вузов, по результатам которого будут выявлены наиболее значимые слова в научном словоупотреблении 2024 года для представителей различных научных направлений.