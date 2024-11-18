Общество

Воспитавшие 11 и 14 детей псковички получили звание «Мать-героиня»

Звания «Мать-героиня» и медаль «Родительская слава Псковской области» вручил многодетным матерям губернатор Псковской области Михаил Ведерников а преддверии Дня матери 21 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего хочу поздравить вас с праздником и выразить искреннее восхищение вашими прекрасными семьями. Я тоже многодетный отец и понимаю как не просто воспитывать троих детей. С одной стороны конечно это большое счастье, с другой большая ответственность, но ваш родительский труд - это уже абсолютно другой уровень, это подвиг. Число многодетных семей в области ежегодно растет сегодня это уже порядка восьми тысяч», - отметил губернатор.

Звание «Мать-героиня» присвоено Галине Матвеевой, воспитавшей 14 детей (Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2024 № 423). «Сердечная благодарность за это мероприятие и за эту награду», - сказала Галина Матвеева.

Награду также получила Ирине Хохловой, воспитавшей 11 детей (Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2024 № 444). «Я очень рада оказаться на таком прекрасном мероприятии. Спасибо вам за доверие», - высказалась Ирина Хохлова.

Ирина Линкевич, мама 4-х детей, награждена медалью «Родительская слава Псковской области».

Звание «Мать-героиня» учреждено указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 15.08.2022. В 2023 году звание «Мать-героиня» в Псковской области присвоено Зинаиде Клишовой из Великолукского района, воспитавшей 11 детей.

Медаль «Родительская слава Псковской области» учреждена указом губернатора Псковской области в августе 2019 года. Всего награждено 30 семей.