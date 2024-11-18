Общество

Сократить новогодние праздники до 3 дней хотели бы 13% псковичей — опрос

3 из 10 псковичей считают оптимальной продолжительностью новогодних каникул утвержденные правительством 11 дней. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

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28% псковичей считают, что 11 дней каникул — с 29 декабря по 8 января — достаточно для отдыха. Немало и тех, кто хотел бы отдыхать в новогодние праздники меньше: от 1 до 3 дней — 13%, от 4 до 6 дней — 15%, 7% псковичей устроила бы ровно 1 неделя отдыха и еще столько же горожан предпочли бы отдохнуть от 8 до 10 дней. Без отдыха на Новый год готов обойтись 1 из 100 опрошенных. Отдыхать больше установленного хотели бы 17% респондентов: 5% — от 12 до 13 дней, 12% — 2 недели.

Чем старше псковичи, тем менее продолжительный отдых на Новый год им нужен: 4 из 10 горожан в возрасте от 45 лет хватило бы от 1 дня до недели каникул. 33% респондентов до 35 лет предпочли бы каникулы продолжительностью более 11 дней.

Каждую третью женщину устраивают 11-дневные новогодние каникулы в 2025 году, а среди мужчин больше тех, кому нужен более длительный отдых (20% против 9% среди женщин).