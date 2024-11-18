Общество

Рост доходов территориального ФОМС в 2025 году превысит 15%

На ноябрьской сессии депутаты регионального парламента рассмотрят в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год и на двухлетний плановый период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Комментируя основные характеристики бюджета ФОМС, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих обратил внимание на увеличение объёма субвенции из федерального бюджета. Доходы ФОМС в следующем году запланированы в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысяч рублей, что на 15 % больше показателей текущего года – при внесении в Собрание аналогичного законопроекта в 2023 году доходы были меньше на 1,7 млрд рублей.

«Бюджет ФОМС на 2025 год предлагается утвердить бездефицитным и сбалансированным, то есть с равными показателями доходов и расходов. Мы видим, что доходная часть существенно возросла при том, что общее количество застрахованных граждан в регионе сократилось на 7571 человек. Увеличение финансовых показателей произошло из-за роста почти на 17,6 процента подушевого норматива медицинской помощи на одного застрахованного», - рассказал о формировании бюджета Игорь Дитрих.

Расходная часть бюджета увеличится более чем на 1,5 млрд рублей. Основная статья расходов бюджета территориального фонда ОМС связна с реализацией базовой программы медицинского страхования – на эти цели в бюджете предусматривается 97,4% от общей суммы.

Предварительное обсуждение законопроекта состоится на заседании комитета по труду и социальной политике накануне сессии, назначенной на 28 ноября.