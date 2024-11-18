Рост доходов территориального ФОМС в 2025 году превысит 15%

На ноябрьской сессии депутаты регионального парламента рассмотрят в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год и на двухлетний плановый период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Комментируя основные характеристики бюджета ФОМС, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих обратил внимание на увеличение объёма субвенции из федерального бюджета. Доходы ФОМС в следующем году запланированы в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысяч рублей, что на 15 % больше показателей текущего года – при внесении в Собрание аналогичного законопроекта в 2023 году доходы были меньше на 1,7 млрд рублей.
Расходная часть бюджета увеличится более чем на 1,5 млрд рублей. Основная статья расходов бюджета территориального фонда ОМС связна с реализацией базовой программы медицинского страхования – на эти цели в бюджете предусматривается 97,4% от общей суммы.
Предварительное обсуждение законопроекта состоится на заседании комитета по труду и социальной политике накануне сессии, назначенной на 28 ноября.