Общество

Более четырех тысяч детей родили псковички в прошлом году

4 080 детей родили женщины в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По данным на 1 января 2024 года, в области проживало 318,1 тысячи женщин. Из них 124,9 тысячи (или 39,3% от общей численности женщин региона) находились в репродуктивном возрасте (15-49 лет).

«Самый важный этап в жизни каждой женщины – рождение и воспитание детей», - отметили в Псковстате. В 2023 году жительницы области родили 4 080 детей. Больше всего детей было рождено в январе-марте и июле-августе. В среднем в регионе каждый месяц рождалось 340 детей.