Общество

Форум «Хранители истории» в Пскове объединит 130 участников Движения первых

Региональный форум «Хранители истории» пройдет в Пскове 23 ноября. Мероприятие объединит 130 участников Движения первых старшего школьного возраста и их наставников в составе 26 команд из разных муниципальных образований области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Ранее школьники прошли конкурсный отбор, подготовив лучшие видеоролики на тему «Мы — хранители истории Псковской области».

В рамках форума вместе со своими наставниками ребята примут участие в образовательных лекциях, квизах, дискуссионных площадках и тематических встречах с участниками специальной военной операции, вместе обсудят лучшие практики патриотического воспитания в Псковской области.

«Хранители истории» — это проект о командной работе. Миссия проекта — воспитание будущих героев страны и настоящих патриотов своего отечества. Форум проводится с целью объединить на одной площадке неравнодушных к истории родины детей и молодежь Псковской области для обмена опытом и формирования мировоззрения на основе традиционных ценностей.

Отметим, в течение года активисты Движения первых занимаются благоустройством памятных мест военной истории по всему региону, несут почетный караул, а также посещают музеи и изучают историю малой Родины.

Патриотическая работа регионального отделения Движения первых в Псковской области проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».