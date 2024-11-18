Общество

Тала Нещадимова: Приносящий морозы антициклон еще не сформировался

Прогноз на надвигающуюся зиму дала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сильных снегопадов пока не прогнозируются, к сожалению. Мы опять ожидаем изменения характера погоды. До 25-26 ноября погода будет преимущественно слабоморозная, а затем опять осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура ожидается около нуля, но в сторону положительных температур. 0 - +3. Предварительный прогноз на декабрь не очень радует», - сообщила Тала Нещадимова.

Также она рассказала, что является причиной и источником морозной погоды и чего следует ожидать в Новом году.

«Антициклон, который обычно нам приносит устойчивые морозы, пока не сформировался и даже не просматривается. В январе, как в прошлом году, в первой половине, возможно, первые две недели будут морозные. Предварительно, мы не можем сказать, теплая зима будет или не теплая. Поэтому пока мы говорим только, что все очень неустойчиво», - подытожила главный синоптик области.