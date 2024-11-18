Общество

Очередная 28-я сессия Псковской городской Думы состоится 29 ноября

Очередная 28-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 29 ноября. Данная информация следует из постановления председателя гордумы.

Депутатам предстоит внести изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и рассмотреть вопрос об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев.

Также на сессии внесут изменения в решение Псковской городской Думы «О налоге на имущество физических лиц» и в постановление Псковской городской Думы «О земельном налоге».

Помимо этого, в повестке дня сессии - вопросы об условиях приватизации муниципального предприятия города Пскова «Лифтмонтажсервис», об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2025 год и условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2025 года и о внесении изменений в решение Псковской городской Думы «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2024 года».

Традиционно депутатам предстоит установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. Новый ТОС будет носить название «К32».