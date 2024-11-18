Общество

Более 236 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

236 066 человек привились от гриппа в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Это составляет 40,62% охвата населения. В целом по стране привито более 73,2 миллиона человек.

Всероссийская кампания по вакцинации от гриппа продолжается. Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует пройти вакцинацию и напоминает, что к группам риска по гриппу относятся люди, которые много работают с населением, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, а также маленькие дети. Прививка защищает человека от тяжелых последствий гриппа, снижает риск развития внебольничных пневмоний, помогает иммунной системе выработать защитные антитела для борьбы с инфекцией.