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Лосиха с малышом переправилась через реку в Полистовском заповеднике. ВИДЕО

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Лосиха с малышом переправилась через реку Полисть в Полистовском заповеднике. Видео опубликовали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте». 

Видео: Полистовский заповедник / «ВКонтакте»

Неравнодушные люди в комментариях поинтересовались, смогут ли сохатые выбраться из воды. При этом в заповеднике с уверенностью ответили: «Конечно».

Полистовский государственный природный заповедник расположен в Бежаницком и Локнянском муниципальных округах. Охраняет часть Полистово-Ловатской верховой болотной системы возрастом свыше десяти тысяч лет. Более 80% территории заповедника занимают верховые болота. Их сфагновый покров крайне уязвим: проезд техники, использование машинок для сбора клюквы, неосторожное обращение с огнем приводят к разрушению экосистем и риску торфяных пожаров. 

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