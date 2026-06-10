Лосиха с малышом переправилась через реку в Полистовском заповеднике. ВИДЕО

Лосиха с малышом переправилась через реку Полисть в Полистовском заповеднике. Видео опубликовали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Полистовский заповедник / «ВКонтакте»

Неравнодушные люди в комментариях поинтересовались, смогут ли сохатые выбраться из воды. При этом в заповеднике с уверенностью ответили: «Конечно».

Полистовский государственный природный заповедник расположен в Бежаницком и Локнянском муниципальных округах. Охраняет часть Полистово-Ловатской верховой болотной системы возрастом свыше десяти тысяч лет. Более 80% территории заповедника занимают верховые болота. Их сфагновый покров крайне уязвим: проезд техники, использование машинок для сбора клюквы, неосторожное обращение с огнем приводят к разрушению экосистем и риску торфяных пожаров.