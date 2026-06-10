Форум «На том стоим» и Псковская земля неразлучны — руководитель проекта

Форум «На том стоим» и Псковская земля неразлучны, заявил руководитель проекта Виталий Миронов на пресс-конференции в честь открытия форума в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 10 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Виталий Миронов отметил, что в этом году в форуме принимают участие представители 12 стран, что в два раза больше, чем в прошлом. Также в этом году особенное внимание уделяется молодёжи. В рамках форума пройдёт мероприятие с участием молодых людей и преподавателей ПсковГУ.

«Сам форум очень глубокий по смыслу и содержательный по программе. Также хочется выразить благодарность правительству Псковской области за то, что поддерживает наше мероприятие, не смотря на такие сложные для всех времена», - комментирует Виталий Миронов.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова отметила, что проведение форума в Пскове стало «доброй традицией», ведь мероприятие проходит здесь уже в третий раз.

«Псковскую землю надо прочувствовать. Она уникальна, во все времена стояла на рубеже и страже страны. Это место, где формируются исконно русские смыслы. Сейчас мы выступаем за сохранение исторической памяти и воспрепятствование фальсификации исторических событий. Радует, что в этом году география участников расширена. Также само мероприятие будет проходить не только в Пскове, но и в Печорах и Опочке. Рассчитываем, что программа привлечёт огромное количество жителей и гостей, ведь форум - это уникальная возможность транслировать русскую культуру за рубежом», - комментирует Илианна Петрова.

Президент Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», руководитель Международного научно-образовательного центра имени Александра Зиновьева в МГУ имени Михаила Ломоносова, философ и общественный деятель Ольга Зиновьева отметила, что участники не гонятся за успехом и им не нужна пропаганда.

«Мы понимаем, что, будучи частью истории, мы несём ответственность. Я благодарю эту историческую землю за то, она великодушно нас приняла в третий раз», - добавила она.

Директор института Конфуция РГГУ, научный сотрудник Китайского университета международного бизнеса и экономик Чжан Жуй выразила искреннюю благодарность за приглашение принять участие в форуме и рассказала о многовековых взаимоотношениях России и Китая.

Директор Сербского центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Душан Пророкович отметил, что без России мировая политика не существует, а также выразил свои надежды на проведение форума в следующем году также в Пскове.

Отвечая на вопрос корреспондента ПЛН, Виталий Миронов сообщил, что над проведением форума «На том стоим» за пределами России организаторы уже думали:

«Недавно мы обсуждали такую возможность с госпожой Чжан Жуй. Но я считаю, что форум и Псковская земля неразлучны, поэтому можно говорить только о создании филиалов форума за границей. Но идея о единении наших ценностей за пределами РФ у нас есть».

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что Псков, будучи пограничным городом, «всегда стоял на страже страны»:

«Псков - это такое место, где начинается история. Поэтому проведение фестиваля у нас очень символично. Я воспринимаю это как особую честь, что открытие форума начинается именно здесь, в музее. Спасибо огромное, что вы сегодня здесь!» - добавила она.

В конце мероприятия спикерам вручили небольшие презенты от народа сето в честь Года единства народов России.

Торжественное открытие форума «На том стоим» прошло в Картинной галерее Псковского музея-заповедника.

Международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проходит при содействии правительства Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и министерства культуры Псковской области. Организатором форума выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим».