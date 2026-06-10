Форум «На том стоим» и Псковская земля неразлучны — руководитель проекта

Форум «На том стоим» и Псковская земля неразлучны, заявил руководитель проекта Виталий Миронов на пресс-конференции в честь открытия форума в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 10 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Виталий Миронов отметил, что в этом году в форуме принимают участие представители 12 стран, что в два раза больше, чем в прошлом. Также в этом году особенное внимание уделяется молодёжи. В рамках форума пройдёт мероприятие с участием молодых людей и преподавателей ПсковГУ.
Министр культуры Псковской области Илианна Петрова отметила, что проведение форума в Пскове стало «доброй традицией», ведь мероприятие проходит здесь уже в третий раз.
Президент Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», руководитель Международного научно-образовательного центра имени Александра Зиновьева в МГУ имени Михаила Ломоносова, философ и общественный деятель Ольга Зиновьева отметила, что участники не гонятся за успехом и им не нужна пропаганда.
Директор института Конфуция РГГУ, научный сотрудник Китайского университета международного бизнеса и экономик Чжан Жуй выразила искреннюю благодарность за приглашение принять участие в форуме и рассказала о многовековых взаимоотношениях России и Китая.
Директор Сербского центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Душан Пророкович отметил, что без России мировая политика не существует, а также выразил свои надежды на проведение форума в следующем году также в Пскове.
Отвечая на вопрос корреспондента ПЛН, Виталий Миронов сообщил, что над проведением форума «На том стоим» за пределами России организаторы уже думали:
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что Псков, будучи пограничным городом, «всегда стоял на страже страны»:
В конце мероприятия спикерам вручили небольшие презенты от народа сето в честь Года единства народов России.
Торжественное открытие форума «На том стоим» прошло в Картинной галерее Псковского музея-заповедника.
Международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проходит при содействии правительства Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и министерства культуры Псковской области. Организатором форума выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим».
Пресс-портреты