Общество

Третий региональный форум работающей молодёжи откроется в Пскове 23 ноября

Третий региональный форум работающей молодёжи откроется в Пскове 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

На основной форумной площадке в Доме профсоюзов в Пскове соберется около 90 участников, представителей работающей и учащейся молодёжи в возрасте до 35 лет.

В основе форума – образовательная программа, направленная на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодёжи.

Форум направлен на развитие взаимодействия потенциальных работников с работодателями, повышение уровня качества профориентации для молодёжи, развитие профсоюзного движения в регионе, а также на укрепление правовой грамотности среди трудящихся.

Мероприятие пройдет на двух площадках в Псковском областном совете профсоюзов и Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Завершится форум 24 ноября. Организатором форума выступает Псковский областной совет профессиональных союзов при участии правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.