Общество

Участницы псковского Сретенского бала ищут кавалеров

Завершилась регистрация в проект «Сретенский бал: традиции, культура наследие», который реализуется при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты. Было прислано 258 заявок — на данный момент это больше, чем за всю историю проведения Сретенского бала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре Пскова.

Фото: Молодежный центр Пскова

Однако есть участницы, которые прислали анкету на участие проекте, но ещё по каким-либо причинам находятся без пары, они могут попытать удачу в поиске партнёра по танцам. Оставить информацию о себе или откликнуться на понравившийся комментарий можно в специальном обсуждении Сретенского бала.

«Регистрация проходит парами "дама-кавалер", но много и одиноких девушек, которые хотели бы найти себе партнёра на бал. Поэтому мы приглашаем к участию и очень ждём молодых людей, которые могли бы составить девушкам компанию. Сретенский бал – это мероприятие, которое не только погружает участников в атмосферу бальных традиций, но и помогает молодёжи общаться, и знакомиться в том числе», – сообщают организаторы.

Отметим, первые репетиции в рамках проекта начнутся в следующем месяце, о точном месте, датах и времени будет сообщено позже в сообществе события. Обучать участников танцам традиционно будет хореограф Анастасия Саар.