Общество

Дедовичской районной больнице исполнилось 80 лет

Дедовичской районной больнице исполнилось 80 лет со дня своего основания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

За эти годы больница стала важной частью системы здравоохранения района, обеспечивая медицинскую помощь населению. В течение этих восьми десятилетий здесь работали высококвалифицированные специалисты, использовались новые методы диагностики и лечения.

В честь этой даты представитель комитета по здравоохранению Псковской области вручил благодарственное письмо и сертификат на приобретение медицинского оборудования руководству больницы. А также почётные грамоты и благодарности сотрудникам Дедовичской районной больницы.

«Такое юбилейное событие — повод для местных жителей выразить благодарность медикам за их неустанный труд и преданность делу», - отметили в комитете.