Общество

Перспективы работы молодых специалистов наметили на Третьем региональном форуме работающей молодежи в Пскове

Торжественное открытие третьего регионального форума работающей молодёжи состоялось в Пскове сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На форумной площадке в Доме профсоюзов собрались около 90 участников, среди которых молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты в возрасте до 35 лет. Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов отметил, что в форуме принимают участие молодые люди из 18 муниципалитетов региона.

«Я желаю вам новых знакомств, новых знаний, которые вы заберете с собой, будете воплощать на своих площадках, на своих предприятиях. Вы сможете заключить договоры, работать с администрацией организации и после новых связей, включений найти себя. Я думаю, что у вас все получится. Областной совет профсоюзов всегда с вами!» – подчеркнул Игорь Иванов в своей приветственной речи.

С вступительным словом выступила и заместитель председателя комитета по труду и занятости Яна Васюцкая. Она напомнила, что в прошлом году был создан кадровый центр Псковской области. Участники форума ознакомятся с его деятельностью во время посещения центра.

«Молодежь - это наше будущее, наш главный кадровый потенциал всего региона. <…> В этом году в рамках нацпроекта "Демография" мы модернизируем все центры занятости в Псковской области. До конца года в каждом из ваших муниципалитетов появятся новые современные кадровые центры», - сообщила Яна Васюцкая.

В рамках образовательной программы форума представители молодежи посетят экспертные лекции, тренинги, интерактивные площадки, а также станут участниками открытого диалога «Возможности работающей молодёжи в регионе» с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым, председателем комитета по труду и занятости Псковской области Аленой Труновой и председателем комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым.

Форум работающей молодежи завершится 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Псковский областной совет профессиональных союзов при участии правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.