Общество

Псковские курсанты выразили готовность стать участниками «Вахты Памяти»

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России выразили готовность стать участниками «Вахты Памяти». Об этом Псковско Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПФ Университета ФСИН России

По инициативе совета по патриотической и поисковой работе Псковского филиала Университета ФСИН России состоялась встреча курсантов с руководителем областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анной Шуняевой, которая рассказала о деятельности организации на территории Псковской области.

Она отметила, что региональной организацией «След «Пантеры», образованной 30 лет назад, проведено более 500 поисковых экспедиций, в результате которых найдено и перезахоронено более 23 тысяч воинов Советской Армии, установлены имена более 2,5 тысяч безымянных героев, найдены их родственники.

Все это стало возможным благодаря работе поисковых отрядов, в состав одного из них – «Гвоздика» Невельского района входит курсант 3 курса Псковского филиала Университета ФСИН России Валерия Луганцева. В поисковых экспедициях «Вахта Памяти» она начала участвовать еще в школьные годы. Патриотическая деятельность настолько затянула ее, что она готова не только сама принимать участие в этой патриотической акции, но и выступить с инициативой по созданию поискового отряда в образовательной организации.

– Когда видишь родственников, сумевших обрести могилу предков, героически погибших в 1941–1945 годах, несказанно благодарных поисковикам, хочется еще активнее продолжать поисковую работу, направленную на сохранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, – отметила Валерия Луганцева.

На встрече с курсантами руководитель региональной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева пригласила всех желающих принять участие в предстоящей весной 2025 года «Вахте Памяти», включающей в себя поисковую экспедицию, захоронение воинов и церемонию передачи найденных личных вещей солдат их потомкам.