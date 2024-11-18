Общество

Влияние на маткапитал выплат на третьего ребенка исключили в ГД

Предложение о выплатах в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие, и семьи, имеющие на него право, продолжат его получать, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением утвердить выплаты для семей с детьми в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов. По ее словам, данная инициатива направлена на создание дополнительных гарантий для семей, находящихся в сложных финансовых условиях, и обеспечение устойчивого развития общества через поддержку молодых поколений.

«Важно подчеркнуть, что эти выплаты не окажут влияния на существующее единое пособие. Государственная система социальных гарантий функционирует таким образом, что различные виды пособий предоставляются параллельно, дополняя друг друга. Семьи, имеющие право на единое пособие, продолжат его получать в полном объеме, а дополнительная выплата на детей до трех лет станет ещё одним инструментом поддержки, усиливающим общую систему социальной защиты», — рассказала Яна Лантратова.

Парламентарий добавила, что для немногодетных семей при этом изменений не предвидится: они, как и ранее, смогут свободно распоряжаться средствами материнского капитала, используя их не только на улучшение жилищных условий или оплату образовательных услуг, но и на ежемесячные нужды, в случае если существует такая необходимость, пишет РИА новости.

«При этом для многодетных семей дополнительная финансовая поддержка, предоставляемая государством, может снизить потребность в использовании материнского капитала на текущие расходы. Они смогут сохранить средства маткапитала для более значимых целей, таких как покупка недвижимости или инвестирование в образование детей», — отметила Яна Лантратова.

По ее мнению, инициатива положительно повлияет на демографическую ситуацию, поскольку снизит финансовое давление на многодетные семьи с детьми до трех лет, кроме того, данное предложение может увеличить желание создавать большие семьи, ведь многодетность станет менее обременительной благодаря государственной поддержке.