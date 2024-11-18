Общество

Акция «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» стартовала в Пскове

Акция «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» стартовала в Пскове сегодня, 23 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал основатель проекта «Экомышление», руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Эта акция проходит уже традиционно, наверное, в 8 раз. Ежегодно акции посещают от 400 до 500 человек. В основном это люди, которые интересуются эко-повесткой, которые следят за новостями в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" "Экомышление"», - поделился Сергей Елизаров.

Акция проходит проходит дважды в год - весной и осенью. «В акции принимают участие партнеры. В первую очередь это торговые центры "Шайба", "Империал", "Лента", которые дают возможность на своих площадках проводить акцию», - отметил руководитель движения.

В этот раз на акции расширенный список вторичного сырья, которое люди могут принести. Основное сырье — это пластик, бумага. Также принимают блистеры из-под таблеток, зубные щетки и батарейки.

«Всем, кто всем тем, кто в нашей акции участвует, мы дарим многоразовые сумки. В этом году закупили очень хорошие эко-наборы для наших волонтеров. Там больше 10 наименований многоразовой продукции: деревянные зубные щетки, бумажные ручки, сумки из натуральных материалов, бахилы многоразовые», - подчеркнул Сергей Елизаров.

Также на территории Псковской области реализуется проект «Электросбор-60» . «Это наш второй проект, мы наконец-то его запустили», - отметил экоактивист.

В этом году акцию поддержал новый региональный оператор «Экогрупп», он выделил новые контейнеры для сбора сырья с подписью «бумага», «пластик», «прочие отходы».

Смотрите также В Пскове проходит акция по сбору вторсырья

Напомним, эта акция в первую очередь организована для беззащитных, бездомных животных из приютов «Шанс» и «Лесопилка».

Благодаря акциям приютам уже удалось перевести по около 135 тысяч рублей.

Принять участие в акции можно сегодня и завтра с 10:00 до 15:00 по следующим адресам: