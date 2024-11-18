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Сопредседателя Великолукского краеведческого общества Дмитрия Белюкова наградили медалью Семевского

Торжественное награждение медалью М.И. Семевского прошло в Великолукском городском краеведческом обществе состоялось на торжественном открытии научно-практической конференции «И в труде, и в бою» 21 ноября. Среди награждённых сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском краеведческом сообществе.

Фото здесь и далее: Великолукское городское краеведческое общество/ сообщество ВКонтакте

Конференция была посвящена 80-летию освобождения территории Псковской области. Медалью М.И. Семевского наградили краеведов, общественных деятелей, благотворителей и иных лиц, которые внесли значительный вклад в развитие краеведения. Награду вручал заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев.

Дмитрий Белюков работает в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в должности профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин и декана социально-гуманитарного факультета, руководит созданным по его инициативе Музеем спорта и олимпийского движения Псковского края.

Он вносит значительный вклад в развитие краеведения:

является сопредседателем Великолукского городского краеведческого общества,

является автором 4 монографий и более 150 статей, посвященных истории и культуре Великих Лук, Псковской области и общих проблем краеведения,

является главным редактором краеведческого альманаха «Великолукский вестник»,

является главным редактором муниципального издательского проекта «Великолукская книга»,

возглавлял авторский коллектив книги «Великолукский драматический театр в историко-документальных и литературных очерках», посвященной 100-летию театра,

участвует в работе по подготовке и изданию муниципальных томов историко-документальной книги «Солдаты Победы»,

возглавляет оргкомитет студенческой научной краеведческой конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность»,

входит в Совет Союза краеведов России,

принимает участие во всероссийских краеведческих конференциях и чтениях, посвященных актуальным проблемам развития российского краеведения (Москва, Омск, Пенза, Воронеж, Владимир, Суздаль и др.),

входил в оргкомитет по проведению Всероссийских краеведческих форумов в Великих Луках: Десятые всероссийские краеведческие чтения, посвященные 850-летию Великих Лук (2016 г.) и Всероссийская конференция «Наследие Петра Великого в регионах России и современность», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I Великого (2022 г.),

выступает активным популяризатором историко-культурного наследия на страницах газет, интернет-ресурсов, на радио «Луки ФМ» 102,6 в программе «Беседа с краеведом»,

возглавляет Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры Администрации г. Великие Луки,

является председателем отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках.

последовательно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Дмитрий Белюков имеет поощрения за профессиональную и общественную деятельность. Удостоен звания «Почетный работник сферы образования РФ», награжден почётным знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», многочисленными ведомственными, областными и муниципальными наградами.

Помимо этого, он четырежды становился лауреатом премии Администрации и Правительства Псковской области за лучшие произведения в сфере культуры (2016, 2017, 2020, 2022 гг.). Дважды становился лауреатом конкурса «Псковская книга» на лучшее произведение, посвященное истории и культуре Псковской области.

В 2022 году решением Псковской библиотечной ассоциации стал лауреатом Краеведческой премии имени С.А. Цвылёва. Краеведческая деятельность также отмечена Почетными грамотами Союза краеведов России, Почетной грамотой Главы города Великие Луки, Благодарностью Псковского областного собрания депутатов.