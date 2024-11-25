Общество

Тренинги с психологом прошли ко Дню матери в Опочке

В пункте выдачи благотворительной помощи Псковского областного отделения Российского детского фонда в городе Опочка прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Первое мероприятие - коллективный тренинг с психологом на тему «Где брать ресурсы, чтобы быть хорошей мамой?». За кружкой чая психолог Елена Гончар пообщалась с участницами встречи на тему поиска ресурсов, которых так иногда не хватает мамам. Участницы узнали, как восстанавливать и поддерживать эмоциональный баланс, как находить силы и энергию в простых, повседневных вещах, как создавать праздник и хорошее настроение в любой ситуации.

С помощью техники акватипии мамы пофантазировали, как они представляют идеальные новогодние праздники. Это помогло не только расслабиться, но и получить положительные эмоции от планирования праздника. Все участницы нарисовали свой идеальный праздник, а затем поделились с остальными участницами своими представлениями.

А в конце встречи участницы получили небольшие подарки с косметикой и мотивирующими открытками.

Второй составляющей мероприятий стало обновление гардероба. Мамы выбрали подходящие вещи для себя и своих детей. Кто-то выбрал повседневную одежду, а кто-то уже знает, в чём будет встречать Новый год.

Завершился насыщенный день творческим мастер-классом для детей. Ребята своими руками сделали подарочное панно, которое в День матери подарили своим мамам.

«Спасибо большое! Было очень интересно! Одни положительные эмоции!» – поделилась одна из участниц впечатлениями.

В подготовке и проведении мероприятий помогали добровольцы проекта – студенты местного колледжа. Ребята – будущие педагоги, поэтому для них такие мероприятия - это дополнительная практика работы и взаимодействия с детьми, заметили в отделении.

«Такими мероприятиями мы постарались создать уютную, поддерживающую атмосферу для мам и детей. Они с удовольствием поучаствовали в каждом мероприятии. Ведь для них это возможность получить поддержку, разнообразить свой досуг и досуг детей. А добровольцы получили хорошую практику общения с детьми», - поделилась руководитель проекта «Территория добра», координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках проекта «Территория добра» при поддержке Росмолодёжь.Гранты.