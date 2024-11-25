Тренинги с психологом прошли ко Дню матери в Опочке

В пункте выдачи благотворительной помощи Псковского областного отделения Российского детского фонда в городе Опочка прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда
Первое мероприятие - коллективный тренинг с психологом на тему «Где брать ресурсы, чтобы быть хорошей мамой?». За кружкой чая психолог Елена Гончар пообщалась с участницами встречи на тему поиска ресурсов, которых так иногда не хватает мамам. Участницы узнали, как восстанавливать и поддерживать эмоциональный баланс, как находить силы и энергию в простых, повседневных вещах, как создавать праздник и хорошее настроение в любой ситуации.
С помощью техники акватипии мамы пофантазировали, как они представляют идеальные новогодние праздники. Это помогло не только расслабиться, но и получить положительные эмоции от планирования праздника. Все участницы нарисовали свой идеальный праздник, а затем поделились с остальными участницами своими представлениями.
А в конце встречи участницы получили небольшие подарки с косметикой и мотивирующими открытками.
Второй составляющей мероприятий стало обновление гардероба. Мамы выбрали подходящие вещи для себя и своих детей. Кто-то выбрал повседневную одежду, а кто-то уже знает, в чём будет встречать Новый год.
Завершился насыщенный день творческим мастер-классом для детей. Ребята своими руками сделали подарочное панно, которое в День матери подарили своим мамам.
«Спасибо большое! Было очень интересно! Одни положительные эмоции!» – поделилась одна из участниц впечатлениями.
В подготовке и проведении мероприятий помогали добровольцы проекта – студенты местного колледжа. Ребята – будущие педагоги, поэтому для них такие мероприятия - это дополнительная практика работы и взаимодействия с детьми, заметили в отделении.
Отметим, что мероприятия прошли в рамках проекта «Территория добра» при поддержке Росмолодёжь.Гранты.