Общество

Николая Козловского наградили за вклад в организацию оказания помощи военным

За большой вклад в организацию помощи и поддержку военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, глава города Великие Луки Николай Козловский был награждён высокой наградой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Сегодня, 25 ноября, в администрации города Великие Луки состоялось плановое совещание, которое началось с церемонии награждения.

Памятную награду Николаю Козловскому вручил председатель Союза десантников Псковской области Алексей Скачков.

В ответном слове Николай Козловский отметил, что между Великими Луками и Союзом десантников России и Псковской области существует крепкая дружба и реализуется множество совместных проектов. Один из них — клуб допризывной молодёжи «Маргелов».

«В этом году воспитанники клуба "Маргелов" достойно представили наш город воинской славы на параде-марше, посвященном Дню ВДВ России, в Москве на Красной площади. Хочу поблагодарить всех ветеранов-десантников, кто принимает участие в воспитании нашей молодежи. Также хочу отметить, что с первых дней СВО городская власть совместно с представителями малого и среднего бизнеса, неравнодушными великолучанами оказывает поддержку нашим землякам, которые сегодня сражаются за свободу и независимость нашей страны, нашей Родины, отстаивают интересы нашего государства. Активное участие в этой работе принимает Союз десантников Псковской области. Хочу отметить, что и в дальнейшем наша совместная работа будет направлена на то, чтобы наша молодёжь воспитывалась патриотами Отечества, чтобы наше государство было могущественным, свободным и независимым, а наш город развивался, становился ещё более привлекательным и безопасным для жизни великолучан», - сказал в своей речи Николай Козловский.