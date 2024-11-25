Общество

Скончалась знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Фото из архива Марии Лиманской, сделанное фотографом Евгением Халдеем

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна», — написал он.

Бусаргин назвал Лиманскую удивительным человеком с непростой, но яркой судьбой и выразил соболезнования ее родным и близким.

Мария Лиманская прославилась на весь мир благодаря снимку, сделанному известным военным фотокорреспондентом Евгением Халдеем, в мае 1945 года он запечатлел регулировщицу на посту у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за этого ее стали называть Бранденбургской мадонной, пишет РИА Новости.

Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было 18, ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду для солдат. Позже вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение получила под Батайском в Ростовской области — под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

После войны Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.

В 2020 году в городе Марксе установили памятник «Мадонна Победы», посвященный знаменитой регулировщице.