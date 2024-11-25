Общество

Проект бюджета Великих Лук на 2025 год рассмотрят депутаты 29 ноября

22-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 29 ноября в 10.00 в зале заседаний администрации города Великие Луки по адресу: площадь Ленина, 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутатам предстоит внести изменения в бюджет города Великие Луки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и принять бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении.

Помимо этого, на сессии внесут изменения в решения Великолукской городской Думы «Об утверждении положения о финансовом управлении администрации города Великие Луки Псковской области», «Об установлении земельного налога» и «О налоге на имущество физических лиц».

Также депутаты утвердят порядок реализации некоторых полномочий Контрольно-счетной палаты города Великие Луки, обсудят итоги работы временной комиссии Великолукской городской Думы по вопросам здравоохранения, внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2022-2024 годы и рассмотрят другие вопросы повестки.