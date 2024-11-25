Общество

Горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции открыта в Псковской области

Роспотребнадзор открыл работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты-эпидемиологи будут консультировать россиян до 6 декабря. Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование об этом заболевании. Также по телефонам горячей линии можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

Задать вопросы экспертам управления Роспотребнадзора по Псковской области можно с понедельника по пятницу с 9:30 по 13:00 и с 14:00 по 17:30 по телефонам: 8(8112)66-47-29, 66-42-79.

Также телефоны горячей линии будут работать:

в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8(81153) 3-73-70;

в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8(81151) 2-54-01;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8(81152) 3-19-27;

в Порховском, Дедовичском, Дновском районах: 8(81136)9-17-19.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок по номеру будет бесплатный.