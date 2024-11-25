Общество

Стирка белья, стрижки и ремонт обуви: план мероприятий ко Дню инвалидов составили в Великих Луках

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов — международное мероприятие, направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь общества. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки, в городе на Ловати подготовлен план праздничных мероприятий.

В этот день органы власти всех уровней и социальные службы проводят различные мероприятия и благотворительные акции. В Великих Луках разработан специальный план мероприятий:

29 ноября — бесплатные стрижки на дому для тяжелобольных пожилых людей, состоящих на учете в отделении социального обслуживания на дому. Место проведения: центр социального обслуживания - проспект Гагарина, дом №8, справки по телефону: 3-93-50;

29 ноября – 10 декабря (понедельник - четверг с 9:00 - 14:00, пятница с 9:00 - 12:00) — бесплатные стрижки для пенсионеров и инвалидов. Место проведения: Великолукский политехнический колледж - улица Вокзальная, дом №4;

1 декабря – 10 декабря — консультации специалистов по вопросам социальной помощи и социальному обслуживанию на дому. Место проведения: центр социального обслуживания - проспект Гагарина, дом №8, справки по телефону: 8-811-53-3-93-50;

2 декабря – 10 декабря — льготный ремонт обуви для малоимущих инвалидов (по талонам). Место проведения: центр социального обслуживания - проспект Гагарина, дом №8, справки по телефону: 8-811-53-3-93-50;

2 декабря – 13 декабря — бесплатная стирка белья для малоимущих инвалидов (по талонам). Место проведения: центр социального обслуживания - город Великие Луки, проспект Гагарина, дом №8, справки по телефону: 8-811-53-3-93-50;

3 декабря — услуги бани (для пенсионеров и инвалидов бесплатно) с 15:00 до 22:00. Место проведения: баня «Заречная», переулок Санитарный, дом №3 (по пенсионным удостоверениям);

4 декабря — концертная программа «Музыка добрых сердец», начало в 13:00. Место проведения: Детская школа искусств «Центр» - улица Ботвина, дом №12, справки по телефону: 8-811-53-3-52-20;

4 декабря — праздничный концерт, посвященный Дню инвалида «От сердца к сердцу», начало в 13:15. Место проведения: Детская школа искусств, концертный зал - улица Гражданская, дом №24, справки по телефону: 8-811-53-9-64-67;

5 декабря — музыкально-литературная встреча ветеранских клубов, начало в 11:15. Место проведения: Дом культуры Ленинского комсомола - улица Зверева, дом №29, справки по телефону: 8-811-53-5-73-11.

Помимо этого, планируется проведение мероприятий в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов по адресу: улица Фурманова, дом №67 (по отдельному плану).

Также мероприятия будут организованы в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями по адресу: Октябрьский проспект, дом №11 (по отдельному плану).