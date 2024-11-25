Общество

В шорт-лист слова 2024 года вошли «вайб», «инсайт» и «аскеза»

В шорт-лист слова 2024 года «Грамоты.ру» вошли «вайб», «инсайт» и «аскеза». Кроме того, в список вошли и такие слова, как «пов», «сап», «скуф» и «нормис», сообщили в пресс-службе портала.

«Портал "Грамота.ру" отобрал шорт-лист слов, претендендующих на звание "слово года". В список также вошли слова: "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис"», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего рассматривалось более 120 слов, в лонг-лист вошло 40 из них. Лингвисты портала оценили слова, в том числе по динамике частотности употребления в СМИ, поисковых запросах, а также проверили их на лингвистическую и общественную значимость. Результатом работы стал шорт-лист из 11 слов, их оценят более 120 специалистов в области науки о языке.

Слово года будет добавлено в метасловарь портала как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости, уточнили в пресс-службе.

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«Слово года по версии "Грамоты" - это новое слово или слово в новом значении, появившееся в русском языке в этом году или чуть ранее, но сейчас получившее популярность», - отметила руководитель направления «Цифровые словари» портала Анастасия Бонч-Осмоловская.

Она заметила, что есть слова, которые стремительно врываются в речь, а потом также быстро пропадают из поля зрения.

«Таким словом является, например, слово "квадробер" - очень популярное у тех, кого мы опрашивали, но с нестабильной динамикой, привязанное к медийной повестке», - уточнила Бонч-Осмоловская.

По ее словам, сейчас также наблюдается тренд на расширение семантики терминов, пришедших из психологии - инсайт, осознанность, абьюз, пишет ТАСС.

Кроме того, для оценки заимствованных слов важно и то, что они адаптировались к русскому языку, у них есть нормальные падежные формы, они уже обрастают приставками и суффиксами, образуя новые слова, отметила Бонч-Осмоловская. «Так, например, мы фиксируем, что от слова "вайб" уже образуется глагол "повайбить"», - добавила она.

«Мы также включили несколько самых популярных слов из молодежного сленга, это слова-форсайты, такие как "нормис", "скуф", "пов", которые, возможно, в будущем получат распространение не только среди молодежи», - заключила руководитель направления «Цифровые словари» портала.