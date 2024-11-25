Общество

Масштабные стройки вдохнули в Гдовский район жизнь — Владимир Кузь

Масштабные стройки позволили вдохнуть в Гдовский район жизнь. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь высказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Новую школу в Гдове ждали более 10 лет. Это обсуждали при обсуждении областного бюджета. Не всегда виноват подрядчик. Школа строится. Мы видим это, мы выезжаем, мы работаем с подрядчиком с точки зрения контроля. Большая проблема еще и в кадрах, надо найти людей, которые будут работать. В гдовской школе от 100 человек работает», – сказал Владимир Кузь.

Он уточнил, что в Гдовском районе ведутся строительные работы на нескольких крупных объектах. Около 100 человек работают в гдовской школе, 40 человек в Смуравьево-2, идет ремонт районной больницы.

«Это рабочие руки. И в район эти стройки вдохнули определенную жизнь, потому что, кроме стройки, идет формирование бюджета за счет смежных отраслей. Строители питаются, ходят в магазин, что-то покупают, снимают квартиры. Местные тоже начинают на этом зарабатывать», — добавил Владимир Кузь.