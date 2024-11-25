Общество

Зарплаты и нагрузку учителей обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания

Изменение часов педагогической нагрузки по учебному плану обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проектом предлагается в закон Псковской области внести следующие изменения:

Увеличить расходы на приобретение форменной одежды для обучающихся в кадетских классах в соответствии с доведенными в 2024 году лимитами бюджетных обязательств.

Число часов педагогической нагрузки по учебному плану приведут в соответствие с числом часов, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. Для начальной школы - 21 час, для основной школы - 28 часов, для средней школы - 31 час.

Наименования подразделений образовательных организаций при учреждениях, исполняющих наказания, государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Псковской области приводятся в соответствие с фактическими наименованиями.

Употребляемые в законе области понятия «Администрация области», «органы исполнительной власти Псковской области» заменяются на понятия «Правительство Псковской области», «исполнительные органы Псковской области».

В рамках обсуждения вопроса депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова подняла проблему учительских зарплат.

«В преддверии второго и первого чтения бюджета нужно поговорить об образовании. Необходимо поднимать заработную плату учителям. Мы также должны закупить новые учебники – а это сейчас невозможно», – выступила депутат.

Она уточнила, что качество современных учебников тоже изменилось, и теперь учебник не способен служить несколько лет, как в прошлом.