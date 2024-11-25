Зарплаты и нагрузку учителей обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания

Изменение часов педагогической нагрузки по учебному плану обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Проектом предлагается в закон Псковской области внести следующие изменения:
В рамках обсуждения вопроса депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова подняла проблему учительских зарплат.
«В преддверии второго и первого чтения бюджета нужно поговорить об образовании. Необходимо поднимать заработную плату учителям. Мы также должны закупить новые учебники – а это сейчас невозможно», – выступила депутат.
Она уточнила, что качество современных учебников тоже изменилось, и теперь учебник не способен служить несколько лет, как в прошлом.