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Общество

Николай Мельков: Проблема утилизации аккумуляторных батарей стоит остро

27.11.2024 13:49|ПсковКомментариев: 1

Существует проблема складирования отходов, но проблема переработки остро не стоит. Об этом на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» рассказал активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«В утверждении, что электротранспорт наносит ущерб экологии, есть доля истины. Действительно, по истечении срока службы батареи не утилизируются должным образом. Их можно разобрать и собрать новую, но чаще всего они просто складируются. Это можно сравнить с обращением с радиоактивными отходами, которые просто закапывают и забывают о них», - сказал Николай Мельков.

Эксперт подчеркнул, что это может быть связано с техническими проблемами. Однако он полагает, что в будущем будут разработаны альтернативные источники питания, которые можно будет перезаряжать.

«Однако стоит отметить, что многие ветряные электростанции, особенно промышленные, не могут быть переработаны. Я слышал, что даже в этой области существуют технические проблемы. Я полагаю, что в будущем будет разработан новый материал, который не будет требовать переработки. Это также станет проблемой для технических специалистов», - отметил Николай Мельков.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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