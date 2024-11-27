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Как стресс влияет на артериальное давление, рассказал врач

Слабость, головокружение и тошнота — симптомы, с которыми знакомы многие люди, страдающие гипертонией. Однако мало кто осознает, что стресс является одним из ключевых факторов, способствующих развитию этого заболевания. О том, как стресс может привести к повышению артериального давления, рассказала терапевт Наталья Леонтьева.

Стресс представляет собой состояние организма, возникающее в ответ на различные внешние и внутренние факторы, вызывающие тревогу, беспокойство и напряжение. Стресс может быть кратковременным или длительным.

«Хронический стресс является одной из главных причин развития гипертонии. Он приводит к активации симпатической нервной системы, которая вызывает сужение сосудов и повышение артериального давления. Это происходит из-за выброса гормонов адреналина и норадреналина, которые усиливают сердечную деятельность и повышают тонус сосудов», - объясняет врач.

Кроме того, стресс может привести к нарушению регуляции артериального давления, в результате чего организм начинает адаптироваться к постоянно повышенному давлению, что может спровоцировать развитие гипертонической болезни, пишет RuNews24.ru.

«Хронический стресс может привести к развитию гипертонии по нескольким причинам. Например, из-за активации симпатической нервной системы, или нарушения регуляции артериального давления, что приводит к его постоянному повышению. Изменение образа жизни, связанное со стрессом, например, неправильное питание, недостаточная физическая активность и курение, также способствуют развитию гипертонии», — рассказывает Наталья Леонтьева.

Доктор считает, что необходимо научиться справляться со стрессом и минимизировать его негативное воздействие на здоровье. В качестве примера она предлагает использовать дыхательные упражнения в сложных жизненных ситуациях. Также важно регулярно проводить время на свежем воздухе и уделять достаточное количество времени сну — не менее 8 часов в сутки. Эти простые действия помогут улучшить качество жизни и продлить её.