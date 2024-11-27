Общество

В Великих Луках оперативно борются с последствиями снегопада

Сегодня, 27 ноября, в Великих Луках на протяжении всего дня продолжается сильный снегопад. В связи с ухудшением погодных условий администрация города приняла решение о переводе городских служб на усиленный режим работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

На улицы и дороги вышли десятки рабочих и снегоуборочная техника, которые занимаются чисткой снега.

Уборка будет проводиться круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт передвижения для жителей города.