Общество

Инициативы Совета муниципальных образований поддержал законодательный комитет Собрания

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова прошло в Собрании. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, на заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали три законодательные инициативы Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Законопроект об уточнении порядка избрания глав муниципальных образований, имеющих статус муниципальных районов, представил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков. Руководитель муниципалитета напомнил, что согласно региональному законодательству главы муниципальных и городских округов избираются представительным органом муниципального образования на конкурсной основе.

«За 2023-2024 годы этот способ избрания глав округов оправдал себя, поскольку в результате конкурсных процедур на основании чётких критериев, можно предложить местному собранию депутатов опытных и образованных профессионалов», - аргументировал предложение распространить аналогичную конкурсную процедуру на все муниципальные образования Александр Волков. Стругокрасненский муниципальный округ в числе первых прошёл процедуру преобразования в 2023 году, а его глава полтора года назад ещё в статусе главы района выступил инициатором проведения областной муниципальной реформы.

Алексей Севастьянов также попросил высказаться председателя ассоциации – главу Красногородского округа Валентину Понизовскую, которая проинформировала, что решение Совета Ассоциации было единогласным. Таким же единодушным было решение членов комитета в поддержку законопроекта о едином способе выбора глав муниципальных образований по конкурсу.

В ходе обсуждения изменений в государственную программу «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области» начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова анонсировала так называемую региональную программу «Земской муниципальной служащий», которая была подготовлена по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Меры поддержки предусмотрены муниципальным служащим в возрасте до 35 лет, прибывшим для трудоустройства в населённые пункты Псковской области с численностью населения до 50 тысяч человек, впервые поступившим на муниципальную службу в органы местного самоуправления на должности, включённые в перечень наиболее востребованных и дефицитных специальностей.

«Предлагается выплата единовременных подъёмных в размере 500 тысяч за работу в течение пяти лет. В случае увольнения в первые пять лет полученные средства возмещаются пропорционально отработанному периоду», - рассказала специалист, проинформировав, что средства в бюджете следующего года пока будут планироваться из расчёта принятия на муниципальную службу пяти молодых специалистов. Елена Тимашова уточнила, что в приоритете будут выпускники ПсковГУ.

В пакет мероприятий по развитию местного самоуправления также входят меры поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления муниципального образования Псковской области и сдавшим промежуточную аттестацию на оценки «хорошо» и «отлично» и не имеющим академической задолженности. По словам Елены Тимашовой, сейчас такое целевое обучение проходят 9 студентов, и все они могут претендовать на получение губернаторской стипендии. Средства на её выплату также будут предусмотрены в областном бюджете. Члены комитета единогласно поддержали предложенные новшества по развитию местного самоуправления.

Ещё одну коллективную инициативу муниципальных образований представил глава Пскова Борис Елкин. Депутаты обсудили увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов.

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Помимо этого, депутаты рассмотрели проект бюджета на следующий год и плановый период.