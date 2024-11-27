Общество

Александр Котов: Общими усилиями мы можем значительно улучшить бюджетные показатели на 2025 год

Социальные гарантии будут выполнены в полном объеме, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на 39-ой сессии Собрания депутатов 28 ноября, комментируя проект бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«На протяжении нескольких лет бюджетный процесс отработан. Ко второму чтению будут поправки. Понятно, что изменения будут существенные. Губернатор пользуется теми бюджетными инструментами, которые предоставляет федеральный центр. Для успеха в этом нам надо работать», - подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что это сложная, кропотливая работа, в рамках которой нужно составить проекты и доказать, что Псковской области необходимы эти средства.

«Общими усилиями у нас есть возможность значительно улучшить бюджетные показатели на 2025 год. Сейчас может казаться, что цифры печальные, но мы и в этом году множество раз вносили поправки в бюджет. Такая работа нас ждет и в следующем году. Социальные обязательства будут выполнены полностью», - сказал Александр Котов и предложил поддержать проект бюджета.

Смотрите также Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении

Спикер парламента добавил, что будет работать согласительная комиссия, и свои предложения по бюджету можно направлять туда.